- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Korona virüs aşısı olmayacağım"
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- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Korona virüs aşısı olmayacağım"

26.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:46

- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Korona virüs aşısı olmayacağım" Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı olmayacağını açıkladı.

- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: "Korona virüs aşısı olmayacağım"

MİNSK - Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısı olmayacağını açıkladı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüs salgınına karşı tavır takınmaya devam ediyor. Salgının başladığı ilk günlerde virüse inanmadığını söyleyen Lukaşenko ilerleyen zamanlarda virüs taşıyan bir kişi ile temasından sonra karantinaya alınmıştı. Ülkesinde salgının etkisini arttırmasından sonra karantina tedbirlerine de karşı çıkan Lukaşenko, ekonomik şartları gerekçe göstererek karantinanın ülke ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.

Belarus'ta kurulan pandemi hastanelerini ziyaret eden Lukaşenko, çoğu zaman sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Dün başkent Minsk'te yeni kurulan Çocuk Enfeksiyon Hastanesini ziyaret eden Lukaşeko, ülkesinde halka Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının uygulanacağını duyurdu. Rusya ile aşı anlaşması yapıldığını hatırlatan Lukaşenko, "İlkbahara kadar 1 milyon 200 bin kişiye korona virüs enfeksiyonuna karşı aşı yapılması planlanıyor. İnsanların durumlarına göre bu 2 milyonu da bulabilir" dedi.

"Korona virüs aşısı olmayacağım"

Korona virüs aşısına şüpheyle yaklaştığını ve bunu Sağlık Bakanı Dmitry Pinevich'e aktardığını söyleyen Lukaşenko, "Korona virüs aşısına karşı şüpheli yaklaşanlardan biriyim. Bunu Sağlık Bakanına da söyledim. O da onayladı. Ona aşı olmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

Belarus'ta korona virüs salgınında toplam vaka sayısı 183 bin 6 olarak açıklanırken, toplam bin 367 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Öte yandan Belarus Sağlık Bakanlığı, 23 Aralık'ta Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısını onaylayarak ülkede halka uygulanmasının önünü açmıştı.

- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Korona virüs aşısı olmayacağım'
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Korona virüs aşısı olmayacağım'
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Korona virüs aşısı olmayacağım'
- Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Korona virüs aşısı olmayacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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