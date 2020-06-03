Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hükümeti görevden aldı
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hükümeti görevden aldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko hükümeti görevden aldı
03.06.2020 21:50 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:50

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hükümeti feshettiği duyuruldu.

Belarus devlet televizyon kanalı 'Belarus 1', Lukaşenko'nun hükümeti görevden alan kararnameyi imzaladığını duyurdu. Belta ajansı, Belarus Devlet Başkanlığı'nın bu bilgiyi doğruladığını, resmi açıklamanın yapılmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Belarus Devlet Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı İgor Sergeyenko ve Devlet Güvenlik Konseyi Sekreteri Andrey Ravkov'un katıldığı toplantıda, yeni hükümette yer alması planlanan isimlerle ilgili tekliflerin değerlendirildiği belirtildi.

ÜLKE 9 AĞUSTOS'TA SANDIK BAŞINA GİDECEK

Belarus'ta 9 Ağustos 2020 tarihinde devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması bekleniyor. 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor. Ülkede son günlerde yapılan muhalif gösterilerde birçok muhalefet lideri gözaltına alınmıştı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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