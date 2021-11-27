Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan lojistik merkezindeki göçmenlere ziyaret

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya sınırında Grodno kentindeki lojistik merkezde kalan göçmenleri ziyaret ederek Polonya'yı eleştirdi. Lukaşenko, "Üzerinize zehirli kimyasallar attılar. Lazerler, göz yaşartıcı gazlar ve ses bombaları. Biraz daha ileri gitseydiniz size ateş etmeye başlayacaklardı. Sınırın diğer tarafındakiler akıllarını kaçırdı" dedi.

Avrupa ülkelerine geçebilme umuduyla Belarus'un Polonya sınırındaki göçmenlerin bekleyişi sürüyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Grodno kentinde göçmenlerin yerleştirildiği sınıra 1 buçuk kilometre uzaklıktaki lojistik merkezine ziyaret gerçekleştirdi. Merkeze girerek hayat koşullarını inceleyen Lukaşenko, yetkililere gıda sorununun yaşanıp yaşanmadığını sordu. Göçmenlerle de görüşen Lukaşenko, Belarus olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bir göçmen sohbet sırasında Lukaşenko'ya, "Keşke bütün Avrupalı devlet başkanları sizin gibi olsa" dedi. Lukaşenko ise göçmene teşekkür ederek karşılık verdi.

Polonya'yı eleştirdi

Lolistik merkezi önünde konuşma yapan Lukaşenko, Belarus'un göçmen sorununu siyasallaştırmayacağını söyleyerek, "Ailelerini bir araya getirmek isteyenlerin çoğu burada bulunuyor. Bu Almanya için küçük bir yük ama Polonya buna engel oluyor" dedi. Sınırdaki krizin çözülmesi gerektiğini ifade eden Lukaşenko, Polonya halkına seslenerek, "Sevgili Polonyalılar, lütfen politikacılarınızın yaptıklarını görün" şeklinde konuştu.

"Üzerinize zehirli kimyasallar attılar"

Polonya Sınır Muhafızlarının göçmenlerin geçişini engellerken kullandığı yöntemleri eleştiren Lukaşenko, "Biz size nasıl yardım edebiliriz? Avrupa'ya geçebilmeniz için insani koridor oluşturulması için çaba gösterebiliriz. Onların sınırlarına yaklaştığınızda size nasıl karşılık verdiklerini gördünüz. Üzerinize zehirli kimyasallar attılar. Lazerler, göz yaşartıcı gazlar ve ses bombaları. Biraz daha ileri gitseydiniz size ateş etmeye başlayacaklardı. Sınırın diğer tarafındakiler akıllarını kaçırdı" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya gitmek isteyeni engellemeyeceğiz"

Göçmenlere kendileri tarafından bir zorluk çıkarılmadığını belirten Lukaşenko, "Batıya doğru gitmek istiyorsanız sizi engelleyip yakalayıp dövmeyeceğiz. Bu sizin kararınız. Geçebiliyorsanız gidin" dedi. Şu ana kadar yaklaşık bin göçmenin Belarus'tan ayrıldığını ifade eden Lukaşenko, "Buradan bine yakın göçmen ayrıldı. Herkes kendi iradesiyle kendi ülkesine döndü. Biz hiçbir zaman zorla sizi gözaltına almayacağız, uçaklara doldurmayacağız ve ülkelerinize göndermeyeceğiz" diye konuştu. - MİNSK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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