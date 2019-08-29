Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: ABD ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
29.08.2019 19:02
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.
Başkent Minsk'te ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u kabul eden Lukaşenko'nun, "iki ülke arasındaki ilişkileri sıfırlamak istiyoruz" dediği aktarıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com