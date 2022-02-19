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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, " Kiev'in yapması gereken tek şey Donbass ile müzakere masasına oturmak ve anlaşmazlığın bir çözümü üzerinde anlaşmak, ne kadar erken olursa o kadar iyi" dedi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Rusya Devlet Başkanı, Aleksandr Lukaşenko, Belarus, Kiev, Politika, Haberler

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