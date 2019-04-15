Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko Türkiye'ye Geliyor

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko yarın Türkiye'ye geliyor. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 16 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette iki ülke arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşmaların imzalanması da beklenirken, Türkiye-Belarus İş Forumu düzenlenecek.

(İHA)

Kaynak: İHA