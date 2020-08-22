Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar"
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: "İç işlerimize açıkça müdahale ediyorlar"

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde kendisine karşı protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko:
22.08.2020 17:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:36

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde kendisine karşı protestoların komşu ülkelerden organize edildiğini öne sürerek, "Egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Lukaşenko, Polonya sınırında bulunan Grodno bölgesinde askeri birlikleri ziyaret ettikten sonra, şehir meydanında düzenlenen mitingde taraftarlarına seslendi.

Ülkede cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra kendisine karşı protestoları organize edenlerin sınır ötesinde, komşu ülkelerde olduğunu ileri süren Lukaşenko, "Onları uyarmak istiyorum. Bu sınır sadece bizim değil, Birlik Devleti (Belarus-Rusya) ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün de sınırıdır. Cevap çok uygun olacak. Belarus'a saygısızlık yapılmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Ülkenin batı sınırının tehdit altında olduğunu söyleyen Lukaşenko, "Batı sınırında huzursuzluk var, tehdit ediyorlar, egemen devletimizin iç işlerine açıkça dışardan müdahale ediyorlar." dedi.

Sosyal medyada gösterilerde polisin protestoculara karşı sert müdahalesine yönelik dolaşan fotoğrafların yüzde 60'ının sahte olduğunu kaydeden Lukaşenko, bu olaylar nedeniyle polislere yönelik baskı yapıldığını hatırlattı. Lukaşenko, "Hata yapmış olsalar da onları affedin." ifadesini kullandı.

Ayrıca Lukaşenko, Grodno'daki devlet fabrikalarında iş bırakma eylemleri yapılması halinde fabrikaların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yapılan protesto gösterilerini finanse eden bir kişinin gözaltına alındığını duyuruldu.

Lukaşenko karşıtı protesto gösterileri devam etti

Başkent Minsk'te Cumhurbaşkanı Lukaşenko karşıtı eylemler düzenlendi. Beyaz kıyafetler giyen yüzlerce kadın bir araya gelerek ellerinde çiçek ile Minsk sokaklarında zincir eylemi yaptı. Kadınlar, ellerinde beyaz-kırmızı-beyaz renkli eski Belarus bayrakları ile Minsk'in ana caddelerinde dolaştı. Polis göstericilere müdahale etmedi.

Kaynak: AA

Manşet

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