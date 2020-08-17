Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'dan yeni anayasaya göre seçim önerisi
17.08.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:00

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, Minsk'te devlet fabrikalarından birini ziyaretinde kendisinin yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlere yönelik yaptığı konuşmada, ülkede yeni anayasa taleplerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeni anayasanın referandumla kabul edileceğini belirten Lukaşenko, muhaliflerin de karşı olmayacağı yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Bu bir referandumla kabul edilmelidir. Çünkü bir önceki anayasayı referandumla kabul ettik. İsterseniz yeni anayasaya göre cumhurbaşkanlığı, parlamento ve yerel seçimleri yapalım." ifadesini kullandı.

Muhalefet, "seçimlere hile karıştığını" iddia ediyor

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, sabah yaptığı konuşmada, baskı altında kendisinden kimsenin yeniden seçim yapılması kararı almasını beklememesini söylemişti.

Geçen hafta Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Lukaşenko'nun kazandığının ilan edilmesinden sonra protestolar başlamıştı.

Muhalefet, hile karıştığını iddia ettiği seçimlerin yenilenmesini istemişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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