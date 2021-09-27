Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB sınırında mültecilerin insani felaket yaşadığını belirtti - Haberler
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Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB sınırında mültecilerin insani felaket yaşadığını belirtti

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, AB sınırında mültecilerin insani felaket yaşadığını belirtti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Avrupa Birliği (AB) ile sınırında mültecilerin koşulları nedeniyle "insani felaket" yaşandığını ve insan hakları örgütlerinin bu duruma sessiz kaldığını söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Avrupa Birliği (AB) ile sınırında mültecilerin koşulları nedeniyle "insani felaket" yaşandığını ve insan hakları örgütlerinin bu duruma sessiz kaldığını söyledi.

Lukaşenko, sınırlardan sorumlu askeri yetkililer ile yaptığı görüşmede Belarus'un Avrupa sınırındaki mülteci problemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınırdaki Avrupa ülkelerine gitmek isteyen mültecilerin yiyecek, giyecek ve çadır ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktaran Lukaşenko, "Kışın bunlar donacaklar. Bu insanlar binlerce kilometre uzaktan, güneyden geldiler. Kısacası, sınırda insani felaket söz konusu. Komşu ülkeler olağanüstü duruma geçti ve insanların nasıl öldüğünü bilmesinler diye kimseyi oraya bırakmıyorlar." dedi.

Belarus-AB sınırındaki mülteci sorununa ilişkin uluslararası insan hakları örgütlerinin duyarsız davrandığını anlatan Lukaşenko, "İnsan hakları örgütleri ağızlarını kapattılar ve susuyorlar. Ancak bu duruma karşı çıkanlara karşı mücadele veriyorlar. Ne gazetecilere ne insan hakları savunucularına söz hakkı vermiyorlar. Uluslararası insan hakları kurumlarından bu duruma hiçbir kınama söz konusu olmadı." ifadesini kullandı.

Belarus'un mültecilere yardım etmeye devam ettiğini vurgulayan Lukaşenko, AB ülkelerine bırakılmayan 32 mültecinin iki aydır sınırda bekletildiğini kaydetti.

Lukaşenko, Avrupa ülkelerinin kendilerine başvuru yapan bu insanları oyaladığını belirterek "İnsanların üşüdüğünü anlamıyorlar mı? Bunların insanlara davranışı işte bu." diye konuştu.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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