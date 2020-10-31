Belarus, Covid-19 nedeni ile yabancılara sınırlarını kapatıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belarus, Covid-19 nedeni ile yabancılara sınırlarını kapatıyor

31.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:45
Belarus, Covid-19 nedeni ile yabancılara sınırlarını kapatıyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi, ülke sınırlarının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağını duyurdu.

Belarus Devlet Sınır Komitesi, ülke sınırlarının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke sınırlarının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağı duyurulurken, yabancıların ülkeye kara veya demiryolu ile girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Sınır Komitesi, yasağın diplomatik temsilciliklerde çalışanları, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını ve uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerini kapsamayacağını ifade etti. Söz konusu sınırlardan Belarus'ta geçici ya da sürekli oturumu bulunan ve çalışma izni olan yabancıların da giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Belarus'a girişine ise kendi ülkelerine transit geçiş yapmaları durumunda izin verileceği kaydedildi.

Sınırların yabancılara kapatılması kararı, başkent Minsk'te bulunan Minsk Havalimanı'ndan yapılacak girişleri kapsamıyor.

Belarus'ta toplam vaka sayısı 98 bin 482'ye, toplam can kaybı ise 980'e ulaştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Avusturya'da COVID-19 vak'aları ile ölümler hızla artıyor
Avusturya'da COVID-19 vak'aları ile ölümler hızla artıyor
- Elazığ'da Covid-19 ile ilgili aklına soru takılan herkes bu çağrı merkezini arıyor
- Elazığ'da Covid-19 ile ilgili aklına soru takılan herkes bu çağrı merkezini arıyor
Arguvan'da okullarda Covid-19 denetimi
Arguvan'da okullarda Covid-19 denetimi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Türkan Şoray Demet Özdemir
Spor Falcao Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belarus, Covid-19 nedeni ile yabancılara sınırlarını kapatıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 21:47:11. #1.14#
title