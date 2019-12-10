: Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

10.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

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