Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

10.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:46
Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu

, 'un Ankara Büyükelçisi Viktor Rybak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Rybak'ın, eşi ve kızı ile bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Belarus Büyükelçisi Rybak, Erdoğan'a güven mektubu sundu
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