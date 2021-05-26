Belarus, Batı'nın yaptırımlarına sert cevap verecek
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Belarus, Batı'nın yaptırımlarına sert cevap verecek

Belarus, Batı'nın yaptırımlarına sert cevap verecek
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk'e acil iniş yapması üzerine Batı ülkelerinin Belarus'a yaptırım uygulamasına tepki göstererek, ülkesine yönelik düşmanca atılan adımlara karşı sert cevap vereceklerini bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, bomba ihbarı neticesinde bir uçağın Minsk'e acil iniş yapması üzerine Batı ülkelerinin Belarus'a yaptırım uygulamasına tepki göstererek, ülkesine yönelik düşmanca atılan adımlara karşı sert cevap vereceklerini bildirdi.

Makey, parlamenterlere yönelik yaptığı konuşmada, geçen hafta sonu Ryanair'e ait uçağın bomba ihbarı üzerine acil iniş yapması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Batı'nın, hükümeti suçlayarak Belarus'a uçak seferlerini durdurma şeklindeki yaptırımlarla "halkı cezalandırdığını" belirten Makey, "Şimdi şunu açıkça söylemek lazım. Sadece hükümet tarafından değil, halk tarafından da iki yüzlü oynayan ortaklara karşı güven yok. Bu şartlarda bize yönelik her türlü düşmanca atılan adımlara karşı sert cevap vereceğiz. Misilleme tedbirler, Avrupa Birliği ile farklı alanlardaki iş birliğini etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya 23 Mayıs'ta giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı iddiasıyla aranan, bir sosyal medya hesabının kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Roman Protaseviç gözaltına alınmıştı.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı'ndan ayrılarak Vilnius'e iniş yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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