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Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret

Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu'nu ziyaret etti.

26.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:06
Belarus Ankara Büyükelçiliğinden KATSO'ya ziyaret

Büyükelçisi Victor Rybak, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu'nu ziyaret etti.


Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyet, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tezcan Biçicioğlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize ziyarette bulundu.


Belarus Cumhuriyeti'nin ekonomik potansiyeli hakkında sunum yapan heyete, Genel Sekreter Yardımcısı Adil Levent Baş tarafından Kastamonu'daki yatırım imkanları, gelişmiş sektörler ile ilgili bilgiler verildi.


Biçicioğlu, Belarus Ankara Büyükelçisi Victor Rybak ve beraberindeki heyete odayı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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