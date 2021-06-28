Belarus, AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımını askıya aldı
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Belarus, AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımını askıya aldı

Belarus, AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımını askıya aldı
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararlarına karşılık olarak AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımın askıya alınması ve Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınma sürecinin başlatılması dahil bir dizi tedbirin devreye sokulduğunu bildirdi.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım kararlarına karşılık olarak AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımın askıya alınması ve Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınma sürecinin başlatılması dahil bir dizi tedbirin devreye sokulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB Belarus Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Dirk Schuebel'in yaptırım kararları ile ilgili Bakanlığa çağrılarak Belarus'un aldığı karşı önlemlerin aktarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların egemen ve bağımsız bir devlet üzerinde baskı aracı olarak kullanılmasının mutlak kabul edilemezliği konusunda Belarus tarafının kararlı tutumunun vurgulandığı kaydedildi.

AB'nin yaptırımlarına karşılık, Belarus'un AB ile Doğu Ortaklığı Girişimi'ne katılımını askıya aldığı belirtilen açıklamada, AB ile Geri Kabul Anlaşması'nın askıya alınması sürecinin de başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın zorunluluk gereği askıya alınmasının yasa dışı göç ve organize suçlarla mücadele alanında AB ile iş birliğini olumsuz etkileyeceğini derin üzüntüyle belirtiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Belarus'un AB nezdindeki daimi temsilcisinin istişareler için Minsk'e çağrıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, AB temsilcisinin de istişareler için Brüksel'e geri çağrılması istendi.

AB kurumlarının temsilcileri ile AB ülkelerinden Belarus'a yönelik yaptırımlara katkısı olan kişilerin ülkeye girişine yasak konulduğu kaydedilen açıklamada, AB'ye yönelik ekonomik ve diğer karşı önlemlerin alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Batı'nın Belarus'a yönelik yaptırım kararları

AB, dün "ciddi insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle Belarus'ta 78 kişi ve 8 kuruluş, buna ek olarak 23 Mayıs'ta Atina-Vilnius seferini yapan Ryanair yolcu uçağının bomba ihbarı üzerine Belarus'un başkenti Minsk'e indirilmesi ve uçaktaki Belarus vatandaşı muhalif Roman Protaseviç'in gözaltına alınması nedeniyle 7 kişi ve bir kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Listeye alınan kuruluşlar arasında dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden devlete ait BELAZ, otomobil üreticisi MAZ ile Belarus'tan petrol ürünleri ihraç yetkisine sahip tek özel şirket NNK bulunuyor.

Ayrıca dördüncü bir yaptırım paketi olarak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya yakın olduğu bilinen bazı iş insanları ve üst düzey bürokratlar da listeye alınmıştı.

Yeni yaptırımlarla AB'nin Belarus'ta kısıtlayıcı tedbir uyguladığı kişi sayısı 166'ya, kuruluş sayısı da 15'e çıkmıştı.

ABD, Kanada ve İngiltere de AB'ninkine benzer gerekçelerle Belaruslu yöneticilere ve kuruluşlara yönelik ortak yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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