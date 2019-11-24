Belarus'a yük götüren tırın dorsesi sınır kapısına yaklaşırken yandı

24.11.2019 02:30 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:36

Edirne'de seyir halindeyken alevlerin sardığı tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Belarus'a radyatör ve sucuk bağırsağı götürmek üzere İstanbul'dan yola çıkan Mehmet Akkoyun idaresindeki tırın 34 BZK 661 plakalı dorsesi, Kapıkule Sınır Kapısı'na 40 kilometre kala otobanda yanmaya başladı.

Aracı yol kenarına park eden Akkoyun, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda önlem aldı, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası brandası tamamen kül olan dorse kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Akkoyun, yangının çıkış sebebini bilmediğini ifade etti.

Aniden başlayan yangının kısa sürede büyüdüğünü belirten Akkoyun, "Ne attılarsa attılar çadıra. İçinde adam mı vardı bilmiyorum ki bir anda oldu, yandı işte." dedi.

Kaynak: AA