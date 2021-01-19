Belarus'a IIHF'den kötü haber

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF), 2021 Dünya Şampiyonası maçlarının Belarus'tan alınmasını kararlaştırdı.

IIHF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Belarus'ta devam eden olaylar ve güvenlik endişeleri nedeniyle dünya şampiyonası maçlarının Belarus'un başkenti Minsk'ten alınmasına karar verildiği kaydedildi.

21 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonaya Belarus ve Letonya'nın ev sahipliği yapma hakkını kazandığının hatırlatıldığı açıklamada, koronavirüs salgınının da dikkate alınarak tüm maçların Letonya'nın başkenti Riga'da oynanmasının değerlendirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz