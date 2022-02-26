Belarus'a gitmek için yola çıkan TIR şoförleri Kapıkule'de bekliyor

TÜRKİYE'nin ihraç yüklerini Ukrayna ve Belarus'a götürmek üzere yola çıkan, Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlattığını çarşamba günü ulaştıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda öğrenen TIR şoförlerinin bekleyişi sürüyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, bölgeye ihraç yükü götüren Türk TIR şoförlerini de etkiledi. Bazı TIR şoförleri yüklerini götürdükleri ülkede mahsur kaldı. Bölgeye gitmek için yola çıkan bazı TIR şoförleri de savaş çıkınca Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemeye başladı.

Bölgedeki arkadaşlarıyla telefonda görüştüklerini kaydeden Turunç, "Yolda olan arkadaşlarımızla da görüşüyoruz, Allah yardımcıları olsun. Bize gelmememizi söylüyorlar. Anavatana döndükleri için risk aldıklarını belirttiler. Yolların tekin olmadığını, çoğu yerlerde hendeklerin kazıldığını belirttiler. Farklı yerlerde görüştüğüm 10-15 sürücü arkadaşım var, hepsiyle görüşüyorum. Hepsi çaresiz durumda. Bazıları risk alıp yola çıktı, bazıları ise sınırlar kapalı olduğu için mahsur kalmış durumda. Yola çıkan arkadaşlar da büyük bir risk alıp geliyorlar, o da evlerine döndükleri için" ifadelerini kullandı.