Bel Fıtığı hakkında yanlış bilinenler

05.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:47

En yaygın sağlık sorunlarından biri olan bel fıtığından kulaktan dolma bilgilerle kurtulmaya çalışmak vücutta kalıcı hasarlara yol açabilir.

Bel fıtığı olan kişilerde bel ağrısı bulunmalıdır, bel ağrısı yoksa bel fıtığı yoktur. (yanlış).

Doğru;Bel ağrısı, kişilerin günlük aktivitesini kısıtlayan önemli bir sorundur.Ancak bilinenin aksine bel fıtığı olan kişilerin çoğunda bel ağrısı olmaz.Her bel ağrısı da bel fıtığı belirtisi olmayabilir.

Bel fıtığının yericilt-altında elle dokunularak bulunabilir, ele gelen topaklar fıtıktır (yanlış)

Doğru;Bel omurları arasında destek görevini yapan kıkırdak dokunun çeşitli nedenlerle yırtılarak omurilikten çıkan kalçaya ve bacağa yayılan sinirlere baskı yapmasına bel fıtığı denir.Bu nedenle fıtığa elle dokunabilmek mümkün değildir.Ayrıca bel fıtığı kendini bazı belirtilerle gösterebilir.Akut ve kronik olarak olmak üzere 2'ye ayrılır.

Bel fıtığı için doktora başvurulursa mutlaka ameliyat önerilir (yanlış).

Doğru; Bilakis hastaların yaklaşık %95'i ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilir.

Bel fıtığı oluşunca mutlaka ya yerde yatmalı ya da yatağın altına tahta koyarak yatmalıdır. (Yanlış)

Doğru;Sert yerde yatmak sırt ve bel kaslarının tutulmasına sebep olabilir yani yarar yerine zarar verebilir.Yarı ortopedik bir yatakta yatmak iyi bir seçim olabilir.Ama en önemlisi hangi pozisyonda rahat ediliyorsa o pozisyonda durulabilir.

Yürüyüşten, merdiven çıkıp inilmemelidir, kişiler daha çok oturmayı tercih edilmelidir. (Yanlış)

Doğru;Oturmak bele binen yükün artmasına neden olur.Bu nedenle uzun süre aynı pozisyonda oturmaktan kaçınılmalıdır.20 dakikadan fazla sürekli oturulmamalı, sık sık vücudun duruş pozisyonu değiştirilmelidir.

Yüzmeyle bel fıtığı tamamen düzelir. (Yanlış)

Doğru;Yüzme çoğunluklaiyi gelir ve önerilir ama her zaman tamamen çözmez.Bel fıtığı sorununa karşı yani bel fıtığından korunmak adına daha etkilidir.

Beli ağrıyan kadınlar topuklu ayakkabı giymemeli. (Yanlış)

Doğru;Burada ayakkabının topuk boyu önemlidir.Ayakkabının topuğu 6 santimi geçmediği sürece herhangi bir sorun oluşturmaz.Aslında tamamen düz olan ayakkabılar kadınların beli için daha zararlıdır.Ayrıca tamamen düz olan babet tarzı ayakkabılar ayak sağlığında da içinde sorunların oluşmasına neden olabilir.

Kilo vermek bel fıtığını sorununu tamamen çözer. (Yanlış)

Doğru;Fazla kilo eklem sağlığı içinde bir çok probleme zemin hazırlayabilir.Ancak bu kilolar dizler ve kalça için zararlıdır, bel için o kadar fazla etki yaratmaz.Bu nedenle kilo vermek bel fıtığı semptomlarını önemli ölçüde azaltsa da ama tamamen çözmez.

Bel fıtığı ameliyatlarında hasta mutlaka genel anestezi ile yapılmak zorundadır.(Yanlış)

Doğru;Günümüzde epidural anestezi yöntemi ile hasta uyumadan da ameliyat yapılabilmektedir.İlla genel anestezi uygulamasına gereklilik yoktur.

Bel fıtığı ameliyat edilse dahi mutlaka nüks eder. (Yanlış)

Doğru;Bel fıtığı ameliyatı olmaya karar veren ve olan hastaların en tedirgin olduğu konuların başında ''Acaba ameliyat sonrası bel fıtığım tekrar olur mu ? '' Bel fıtığı ameliyatları sonrasında fıtığın tekrarlama sıklığı, mikro cerrahi ameliyatlarda oldukça düşüktür.

Kaynak: Bültenler