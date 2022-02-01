"Bel Canto" konseri 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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"Bel Canto" konseri 4 Şubat'ta sanatseverlerle buluşacak

AA, Hilal Uştuk - Güncel
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Bel Canto" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Bel Canto" konserinde sanatseverlerle buluşacak.

Güzel şarkı söyleme anlamına gelen Bel Canto'nun seçkin örnekleri 4 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde yorumlanacak.

Konser programında, İtalyan Besteciler; Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti ve Vincenzo Bellini'nin operalarından aryalar yer alacak.

Solistler Işık Belen, Sezin Düzci, Evren Işık Yasemin, Ufuk Toker, Ayçin Sürücüer ve Emre Güngör'e konserde piyanist Yuliya Bapova eşlik edecek.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Şarkı, Opera, Güncel, Haber

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