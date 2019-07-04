"Bel ağrısı tedavisi için tespit doğru yapılmalı"

Toplumdaki insanların yüzde 90'ın bel ağrısı sıkıntısı yaşadığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu bel ağrısının nedeninin tespitinin doğru yapılmasının gerekliliği ve uygulanan yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Öncelikle bel ağrısının nedeninin tam olarak ortaya konması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, "Tanı tam olarak konduktan sonra tedavinin başarı şansı çok yükselir. Bel ağrısının tedavisinde birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan hastanın durumuna en uygun olanı seçmek gerekmektedir. İlaç, istirahat, fizik tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse, kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları çok sık olarak kullanılır. Ameliyat son çaredir" dedi.

TEDAVİ İÇİN ÜÇ YÖNTEM

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin tedavi için uygulandığını belirten Emsey Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bu noktada Artcure Deri uygulamasının bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygulanan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem olduğunu ifade ederek, "Yama şeklinde, fıtığın olduğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kaldırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra hastanın 24 saat kesin yatak istirahati yaptıktan sonra, kendisi bantları sökerek uygulamayı sona erdirerek, banyo yapabilir" diye açıklamada bulundu.

Ozonterapi yönteminden de bahseden Prof. Dr. Karamehmetoğlu "Son zamanlarda bel ağrısı ve bel fıtığında da sıklıkla kullanılan güvenilir ve başarı oranı yüksek bir yöntemdir. Tedavinin ardından hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edilebilmektedir" ifadelerini kullandı.

AĞRIYA SEBEP OLAN LİFLER DEVRE DIŞI BIRAKILIYOR

Son dönemde geliştirilen ve cerrahi dışı yöntemlerden bir tanesi olan radyofrekans ile devamlı olarak ağrıya sebep olan bölgedeki sinir iletim liflerin devre dışı bırakıldığını kaydeden Prof. Dr. Karamehmetoğlu şunları söyledi:

"Yöntemin en büyük avantajı işlem yapılacak olan bölgedeki sinirlere ya da dokuya hasar vermeden radyofrekansının uygulandığı alandaki sinirler üzerinde düzenleyici bir etki oluşturulmasıdır. Böylece uzun süreli ağrı tedavisi sağlanmış olur ve hasta ağrılarından kurtulur. Özel bir cihaz, özel bir kablo ve iğne yardımı ile sadece ağrı liflerine uygulanır. Böylece istenilen sinir kontrollü şekilde uyarılır ve sinirin ağrı sinyallerini iletme özelliği ortadan kalkmış olur. İşlemden sonraki 4-5 gün boyunca yatak istirahati önerilir."

"YANLIŞ HAREKETLERDEN KAÇININ"

Prof. Dr. Karamehmetoğlu şöyle devam etti:

"Bel Okulu uygulaması, hem bel ağrısı olmaması hem mevcut ağrının ortadan kaldırılması hem de tekrarlamaması için uyguladığımız bir eğitim ve öğretim programıdır. Bu programda belin anatomisi, özellikleri nasıl korunabileceği hakkında bilgiler verilir. Günlük yaşamda yapılan yanlış hareketlerin doğruları öğretilir. Egzersiz programı verilir ve özel bir uygulama ile takip edilir. Bel okulunun etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmıştır."

Kaynak: DHA

- İstanbul