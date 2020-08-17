Bel ağrısı şikayetiyle doktora müracaat eden kişi "kist hidatik" hastası çıktı
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Bel ağrısı şikayetiyle doktora müracaat eden kişi "kist hidatik" hastası çıktı

Konya'da bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın omurgasında tespit edilen ve "köpek kisti" olarak bilinen "kist hidatik" yapılan başarılı operasyonla alındı.

Bel ağrısı şikayetiyle doktora müracaat eden kişi
17.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:24

Konya'da bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın omurgasında tespit edilen ve "köpek kisti" olarak bilinen "kist hidatik" yapılan başarılı operasyonla alındı.

Kentte yaşayan 48 yaşındaki Ramazan Süzülmüş, belinde oluşan şiddetli ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Süzülmüş'ün, hastalıklı hayvanların sakatatlarını yiyen köpeklerden insana bulaşabilen "kist hidatik" hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Ameliyata alınan ve Süzülmüş'ün omurgasında oluşan irili ufaklı toplamda 26 santimetreye ulaşan kistler, yapılan başarılı ameliyatla çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, AA muhabirine, Süzülmüş'ün gittikçe artan bel ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene sonucunda, hastanın omurga bölgesinde, farklı büyüklükteki kistler tespit ettiklerini ifade eden Arazi, "Bu hastalık, genellikle köpeklerden bulaşan parazitsel hastalıktır. En önemli bulaş kaynağı, özellikle hasta koyunların akciğer ve karaciğerinin köpeklere verilmesiyle insanlara bulaşır ve vücuttaki çeşitli bölgelerde içi su dolu kistler meydana gelmesine neden olur." diye konuştu.

"Hasta hayvan sakatatlarını köpeklere vermeyin"

Arazi, dünya genelinde "endemik" olarak görülen bu hastalığın, ülkemizde sıklıkla görüldüğünü hatırlattı.

Özellikle hastalıklı küçükbaş hayvanların sakatatlarının köpeklere verildiği taktirde bu hastalık zincirinin devam ettiğini vurgulayan Arazi, şunları anlattı:

"Vatandaşlarımız, özellikle küçükbaş hayvanlardan çıkan hastalıklı karaciğer ve akciğeri köpeklere vermemeye özen göstermesi gerekiyor. Eğer hastalıklı sakatatı köpeklere verirsek, bu parazitin yaşama zincirini devam ettirmiş oluruz. Böylece hastalık da yayılmaya devam eder. İnsanlarda belirtileri en çok karaciğer ve akciğerlerde görülen bu parazit, insan vücuduna yerleşerek 'kist hidatik' hastalığına sebep oluyor. Hastamız Süzülmüş'ün bel bölgesinde, irili ufaklı toplamda 26 santimetre çapındaki kistleri, yapılan başarılı operasyonla aldık. Hasta şu anda iyi durumda."

"Merdiven inip çıkamıyordum, ameliyattan sonra çok rahatladım"

Ameliyatı başarılı geçen ve bel ağrısı şikayeti sona eren Süzülmüş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bel ağrısının dayanılamaz hale gelmesinin ardından hastaneye başvurduğunu ifade eden Süzülmüş, "Bel ağrılarım ayaklarıma vurmuştu. Çok ağrı yapıyordu. Günlük işlerimi yapmakta çok zorlanıyordum. Merdiven inip çıkamıyordum, ameliyattan sonra çok rahatladım. Operasyonun ardından üç gün sonra da taburcu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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