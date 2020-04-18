BEKSİAD, iş yeri sahiplerine çağrıda bulundu Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü de bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmak için adımlar atıyor.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü de bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmak için adımlar atıyor. BEKSİAD Yönetim Kurulu, bu dönemde işyeri ve mülk sahibi ile kiracıları ortak dayanışma davet ederek, "Gelin İyi Bir İş Yapalım" çağrısında bulundu. Kaynak: Dunya.com