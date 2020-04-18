BEKSİAD, iş yeri sahiplerine çağrıda bulundu
Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü de bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmak için adımlar atıyor.
18.04.2020 22:43 | Son Güncelleme: 18.04.2020 22:43
Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olan bebe giyim ve konfeksiyon sektörü de bu sıkıntılı dönemi en az hasarla atlatmak için adımlar atıyor. BEKSİAD Yönetim Kurulu, bu dönemde işyeri ve mülk sahibi ile kiracıları ortak dayanışma davet ederek, "Gelin İyi Bir İş Yapalım" çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com