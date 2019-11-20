BEKSİAD'dan 5 yıllık dönem için stratejik eylem planı

20.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:04

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, "Hizmet ürettiğimiz 2 yılın ardından, sektörün gelecek 5 yılı hakkında ufkumuzu ortaya koyduğumuz ve sektörümüzdeki herkesin katkılarını beklediğimiz yeni bir döneme giriyoruz." dedi.

Yıldız, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında BEKSİAD'ın, üretimden istihdama, ihracattan yeni yatırımlara hatta sosyal kalkınmaya kadar Bursa'ya pek çok alanda değer katan bebe çocuk konfeksiyonu sektörünün temsilcisi durumunda olduğunu söyledi.

Rekabetin hızla şekil değiştirdiğini vurgulayan Yıldız, "Bir yandan Rusya pazarında Çinli üreticilerle fiyat rekabeti yaparken, diğer yandan da global zincir mağazaların Doğu Avrupalı üreticiler yerine bizi tercih etmesi için kıyasıya mücadele içindeyiz. Sektörümüzün rekabetçiliğini dünya ölçeğinde geliştirmek için çalışmalar yapmak, markalarımıza destek olmak, işlerini kolaylaştırmak, üyelerimize ve sektörümüzün geneline yol göstermek derneğimizin varlık sebebidir." diye konuştu.

Nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması, çalışanların daha yetkin hale gelmesi ve sektörün itibarının daha da artırılmasının hep birlikte mesafe katedecekleri konular olduğunu belirten Yıldız, "2017 yılı aralık ayında göreve gelen yönetim kurulu olarak bu yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride kalan 2 yılda faaliyetlerimizi, sektörün iş gücü niteliğinin artırılması, ticaretin ve rekabet gücünün geliştirilmesi, sektörün itibarının daha da artırılması, Vişne Ticaret Bölgesi'nin düzenlenmesi, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri olmak üzere 5 ana başlıkta topladık." ifadelerini kullandı.

Yıldız bu kapsamda, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda, Necatibey ve Hüseyin Özdilek Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde Çocuk Moda Tasarımı Bölümü açtıklarını, Yıldırım Belediyesi ve İŞKUR, BİHMED, Milli Eğitim Bakanlığı ile modelistlik kursları gerçekleştirerek mezunlarını sektörde istihdam ettiklerini, hedef pazarlarından Fas, İran, Kazakistan, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Kırgızistan gibi ülkelerde b2b faaliyetleri gerçekleştirdiklerini, Fuar ve Ur-Ge çalışmaları sonucunda Vişne Ticaret Bölgesi'ndeki yabancı müşteri potansiyelinin artırılmasını sağladıklarını dile getirdi.

5 yıllık eylem planındaki hedefler

Hizmet ürettikleri 2 yılın ardından, sektörün gelecek 5 yılı hakkında ufuklarını ortaya koydukları ve sektörlerindeki herkesin katkısını bekledikleri yeni bir döneme gireceklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Şeffaf, katılımcı, katma değerli bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstereceğimiz bu dönem, tüm meslektaşlarımızın katılımı ve birlik beraberlik sayesinde yine verimli bir süreç olacaktır. Önümüzdeki 5 yıllık dönem için bir stratejik eylem planı hazırladık. Bu eylem planı kapsamında, meslek yüksekokulu ve mesleki teknik Anadolu lisesi ders programlarının sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi ve bu okullar arasında bir koordinasyon sağlanması, Yıldırım Belediyesi iş birliği ile kadın üyelerimizin ve çalışanlarımızın çocukları için kreş kurmasının planlanması, BEKSİAD istihdam ofisi oluşturulması, BEKSİAD akademinin devam etmesi, İngilizce, Arapça, Rusça dillerinde sektörel yabancı dil kurslarının sürmesi, 23 Nisan'da Vişne Ticaret Bölgesi'nde uluslararası çocuk festivali düzenlenmesi, eğitim, tıp ve lojistik sektörlerinde yapılacak protokoller, BEKSİAD bünyesinde bir fuar acentesi kurulması ve BEKSİAD Gençlik Kurulunun oluşturulması gibi hedefler belirledik. Bu hedeflerle, 2 yıl önce devraldığımız bayrağı daha da yukarı taşıyacağımızı ümit ediyoruz."

Yıldız, BEKSİAD ailesinin, bu hedefleri gerçekleştirebilecek potansiyele fazlasıyla sahip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA