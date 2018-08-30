Beko Yenilikçi Teknolojileriyle Ifa'da Yerini Aldı

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Türkiye pazarına çok inanıyorum. Özellikle son 10-15 yılda yapılan altyapı yatırımları da Türkiye'yi aslında rakiplerine göre, ön plana çıkarıyor. Lojistik açıdan bakıldığında da Avrupa'ya hizmet edebilecek en iyi ülke Türkiye. Altyapı, iş gücü ve pazar büyüklüğünü bir araya koyduğunuzda Türkiye her zaman yabancı sermaye çekip Avrupa'nın üretimini üstlenecektir." dedi.

Berlin'de her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak değerlendirirlen IFA 2018'de yerini alan Beko, resmi açılışı yarın yapılacak fuarda yenilikçi teknolojilerini sergileyecek.

Fuar kapsamında Türk gazetecilerle bir araya gelen Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, akıllı ev sistemlerinde gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bulgurlu, Beko'nun yenilikçi ve akıllı teknolojilerinin global trendler ışığında şekillendiğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüketici iç görülerini ve yeni trendleri temel alarak hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve sağlıklı yaşamı teşvik eden teknolojiler geliştiriyoruz. Beko'nun her yıl tüm dünyada daha fazla tüketici tarafından tercih edilmesinin arkasında da bu inovatif çözümler yatıyor. 2000 yılından bu yana Avrupa'da sektörünün en hızlı büyüyen oyuncusu olan Beko markamız ile önümüzdeki dönemde yeni pazarlara giriş yaparak başarımızı artırmayı hedefliyoruz."

Teknolojiye sadece liderlik etmediklerini, kendi teknolojilerini geliştirdiklerini dile getirerek, Türk mühendislerin yaptıkları yazılımlar ile pazarda öne geçmek amacında olduklarını, bunu gerçekleştirdikten sonra dünyanın önde gelen firmaları ile işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

"Uluslararası büyümemiz hızlanarak devam ediyor"

İhracat ve dövizde yaşanan dalgalanmaya ilişkin değerlendirme yapan Bulgurlu, döviz kurlarındaki aşırı oynaklığın işlerini zorlaştırdığından bahsetti.

Bulgurlu, tüm ekosistemde bir sıkıntı yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"Bunun kısa süreli olacağına inanıyorum. Türkiye pazarı bir miktar daralacaktır çünkü Türkiye zaten peş peşe pek çok çeyrektir çok hızlı büyüyor. Dolayısıyla bir kaç çeyrek pazarın küçülmesi gayet doğal. Bu yıl adetsel bazda yüzde 5 civarında küçülmesini bekliyoruz.

Bu bağlamda küçülürse, bu aslında iyi bir netice, bir miktar pazarın soğuması anlamına geliyor. Kur, ihracat anlamında bize avantaj sağlıyor fakat bizim sanayimiz ve sektörümüzde ana girdilerin bir çoğu ithal olduğu için herkesin beklediği kadar bir avantaj sağlamıyor ama mutlaka bir avantaj sağlıyor. Arçelik'in toplam iş hacminin yüzde 65'ten fazlası uluslararası iş hacmi. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. Uluslararası büyümemiz hızlanarak devam ediyor."

"Artan maliyetleri hemen olmasa da kademe kademe tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz"

Kurda yaşanan hareketliliğin tüketiciye yansımalarının sorulması üzerine Bulgurlu, şu yanıtı verdi:

"Mecburen yansıyacak. Artan maliyetleri hemen olmasa da kademe kademe tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Ancak bunu mümkün olduğunca geç yapmak için direnebildiğimiz kadar direniyoruz. Zaten tüketim düşüşü de bundan kaynaklanacak. Artan fiyatlara talep bir miktar azalacağı için, pazarda bir miktar daralacaktır.

Net şekilde şunu söylemek gerek; ben Türkiye pazarına çok inanıyorum. Çok genç ve çok çalışkan bir nüfusumuz var. Özellikle son 10-15 yılda yapılan altyapı yatırımları da Türkiye'yi aslında rakiplerine göre, ön plana çıkarıyor. Lojistik açıdan bakıldığında da Avrupa'ya hizmet edebilecek en iyi ülke Türkiye. Altyapı, iş gücü ve pazar büyüklüğünü bir araya koyduğunuzda Türkiye her zaman yabancı sermaye çekip Avrupa'nın üretimini üstlenecektir. Dolayısıyla Türkiye'ye çok güveniyorum."

"Arçelik yıllardır Ar-Ge'ye yatırım yapıyor"

Daralma yaşanan dönemi "soluklanma" olarak nitelendiren Bulgurlu, pazarda bir daralma olsa da Türkiye'nin yeniden büyümeye geçeceğini, kendilerinin de buna göre hazırlık yaptığını söyledi.

IFA'nın kendileri için öneminden bahseden Bulgurlu, "Beko ve Grundig markası ile Arçelik yıllardır Ar-Ge'ye yatırım yapıyor. Türkiye'de alınan patentlerin üçte biri Arçelik. Her zaman hedefimiz, çok üst markalardaki teknoloji ve ürün özelliklerini daha makul fiyatlarla tüketici ile bir araya getirmek." diye konuştu.

"Tekstilin ömrünü yüzde 30 uzatıyoruz"

IFA'da yenilikçi ürünlerini sergileyen Beko, hızı ve narin yıkamayı bir arada sunan AquaTech teknolojili çamaşır makinesini ilk kez tanıttı. Basın toplantısında tanıtılan AquaTech teknolojili çamaşır makinesi, tüketici iç görülerinden yola çıkarak geliştirilen bir ürün olarak öne çıkıyor.

AquaTech teknolojili çamaşır makinesi standart makinelere göre yüzde 50'ye kadar daha hızlı yıkarken, AquaTech teknolojisi tambur hareketini azaltarak iki saatten kısa programlarıyla yüzde 30'a kadar hassas yıkıyor, deterjanlı su da yukarıdan duşlama etkisiyle çamaşıra nüfuz ederek üstün temizlik sağlıyor.

AquaTech teknolojisinde deterjan tambura suyla karışmış şekilde geldiği için kısa programlarda çamaşırın üzerinde deterjan kalıntısı da bırakmıyor.

Beko'nun geliştirdiği her ürünün tüketicilerin hayatlarına dokunduğunu söyleyen Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, ürüne ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Tüketiciler çamaşır makinesi tercihlerinde en çok zaman tasarrufuna ve kumaşların yıpranmadan iyi bir performans ile yıkanmasına önem veriyor. Biz de bu veriler ışığında hızlı ve hassas yıkamayı mükemmel bir şekilde sunan AquaTech'i tasarladık. Bu teknoloji, yıkama süresini yüzde 50'ye kadar kısaltırken, çamaşırların da en hassas şekilde temizlenmesini sağlıyor. Zaman ve enerji tasarrufu sağlayan, tüketicilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayan teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz. Tekstilin ömrünü yüzde 30 uzatıyoruz."

Oğuzhan Öztürk, "Önümüzdeki günlerde 20 tane fabrikamız olacak, yarısı Türkiye'de yarısı yurt dışında olacak. Bu 20 fabrika olduğu için ben Hindistan'daki, Çin'deki maliyetleri de görüyorum. Şu an Türkiye kadar rekabetçi başka bir ülke yok. Tam yatırım, üretim yapılması gereken bir ülke." ifadelerini kullandı.

Beko'nun IFA'da öne çıkan teknolojileri

IFA'daki Beko standında, buzdolabı, yıkayıcı-kurutucu, bulaşık makinesi, pişirici cihazlar, küçük ev aletleri ve akıllı teknolojiler olmak üzere markanın en yenilikçi ürün ve teknolojileri yer aldı.

Beko'nun fuarda en çok dikkat çeken ürünü basın toplantısıyla ilk kez tanıttığı AquaTech teknolojili çamaşır makinesi oldu.

Beko'nun IFA'da sergilediği ürünlerden Kombi Buharlı Fırın, pişirme esnasında farklı noktalardan buhar vererek yemeğin homojen bir şekilde pişmesini sağlıyor.

Buharlı pişirme sayesinde gıdaların vitamin ve mineral değerleri korunuyor.

EverFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları meyve ve sebzelerde nem kaybını önlüyor ve 30 güne kadar saklanabilmelerini sağlıyor.

AutoDosing teknolojisi, bulaşık makinelerinde deterjan miktarını kendi belirleyerek etkin ve ekonomik yıkama sağlıyor.

Vacuum Blender, yeni vakum teknolojisi sayesinde meyve ve sebzelerin oksidasyona maruz kalmasını engelleyerek besin değerlerini koruyor ve sağlıklı içecekler sunuyor.