Beko, Unıcef'e 1 Milyon Avro Bağış Yaptı

Beko'nun, ana sponsoru olduğu Eat Like a Pro girişimi kapsamında başlattığı küresel farkındalık kampanyası 1 milyon avro hedefine ulaştı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Beko, Instagram veya Twitter'da "#EatLikeAPro" hashtag'i altındaki her gönderi için UNICEF'e 1 avro bağış yapıyor.

Beko'nun, ana sponsoru olduğu FC Barcelona ile birlikte çocukları sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Eat Like a Pro (Şampiyonlar Gibi Beslen) girişimi kapsamında başlattığı küresel farkındalık kampanyası 1 milyon avro hedefine ulaştı.

11 günde #EatLikeAPro hastag'i ile 1 milyon sosyal medya paylaşımı yapıldı. Beko'nun çocuklarda görülen fazla kilo ve obezite ile mücadele için gerçekleştirdiği bu önemli küresel farkındalık kampanyasıyla, 600 bin çocuğun hayatının değişmesi sağlanacak.

Beko, kampanya kapsamında 6 Mayıs'ta oynanan dünyanın en çok izlenen karşılaşmalarından El Clasico'da FC Barcelona formasının sol omzunda bulunan logosunun yerini #EatLikeAPro'ya bıraktı.

Mevcut eğilimin sürmesi halinde şu anda dünya genelinde 41 milyon olan fazla kilolu ya da obezite sorunu yaşayan çocukların sayısı, 2025 yılına kadar 70 milyonu aşacak.

Beko, dünya çapında farkındalık yaratarak ve insanları harekete geçirerek bu sorunun önüne geçmeyi ve sağlıklı nesiller yetişmesi için küresel çapta bir seferberlik başlatmayı hedefliyor.