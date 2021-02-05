Beko, değişim kampanyası başlattı

Beko, yeni yılla birlikte evinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük değişim kampanyasını başlattı.

Beko, yeni yılla birlikte evinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük değişim kampanyasını başlattı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre şirket, kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski beyaz eşya, ankastre, televizyon, klima veya kombi ürünlerini tüketicilerin evinden alıyor ve sunduğu indirim fırsatı ile Beko marka ürünlerle değiştiriyor.

Tüketicilerden toplanan eski ürünler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Yönetmeliği ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Arçelik'in Eskişehir ve Bolu'da kurduğu AEEE geri dönüşüm tesislerinde ve sözleşmeli lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülerek doğaya tekrar kazandırılıyor.

Arçelik Türkiye'de hem üretici olup hem sektörün AEEE geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket olarak öne çıkıyor.

Eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni Beko ürünlerle değişimine fırsat yaratan değişim kampanyası, ankastre ürünler dahil beyaz eşya, televizyon, klima ve kombi ürünlerini kapsarken, tüketiciler 28 Şubat'a dek kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya dahilinde World'e özel peşin fiyatına 8 taksite varan fırsatlar da tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu