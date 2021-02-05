Beko, değişim kampanyası başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Beko, değişim kampanyası başlattı

05.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:35
Beko, değişim kampanyası başlattı

Beko, yeni yılla birlikte evinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük değişim kampanyasını başlattı.

Beko, yeni yılla birlikte evinde yeni bir sayfa açmak isteyenler için büyük değişim kampanyasını başlattı.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre şirket, kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski beyaz eşya, ankastre, televizyon, klima veya kombi ürünlerini tüketicilerin evinden alıyor ve sunduğu indirim fırsatı ile Beko marka ürünlerle değiştiriyor.

Tüketicilerden toplanan eski ürünler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Yönetmeliği ve Sıfır Atık Projesi kapsamında Arçelik'in Eskişehir ve Bolu'da kurduğu AEEE geri dönüşüm tesislerinde ve sözleşmeli lisanslı geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülerek doğaya tekrar kazandırılıyor.

Arçelik Türkiye'de hem üretici olup hem sektörün AEEE geri dönüşüm tesisini kuran ilk şirket olarak öne çıkıyor.

Eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni Beko ürünlerle değişimine fırsat yaratan değişim kampanyası, ankastre ürünler dahil beyaz eşya, televizyon, klima ve kombi ürünlerini kapsarken, tüketiciler 28 Şubat'a dek kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya dahilinde World'e özel peşin fiyatına 8 taksite varan fırsatlar da tüketicileri bekliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi
Magazin Halsey Barış Manço Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beko, değişim kampanyası başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:39:34. #1.16#
title