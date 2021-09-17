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Beko'dan özel çay demleme teknolojisi sunan yeni ürün

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Beko'dan özel çay demleme teknolojisi sunan yeni ürün

Beko, çay yapraklarını inovatif demleme teknolojisi ile bir araya getiriyor.

Beko, çay yapraklarını inovatif demleme teknolojisi ile bir araya getiriyor.

Beko'dan yapılan açıklamaya göre, çay kültürünü ve çayla ilgili alışkanlıkları derinlemesine inceleyen şirket, geliştirdiği özel demleme teknolojisiyle beklentilerin üzerinde çay deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Beko Dem Otomatik Çay Makinesi, özel demleme teknolojisi sayesinde çayı otomatik olarak demliyor, çay yapraklarını tam zamanında demden ayırarak çayın taze kalmasını sağlıyor. Ürün, geleneksel çay dışında bitki çayı demleme özelliğiyle farklı damak tatlarına da hitap ediyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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Haber: Beko'dan özel çay demleme teknolojisi sunan yeni ürün - Haberler Ekonomi
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