bekliyor.. Fetih-Der ramazan ayında Suriye'de 140 bin kişiye yardım ulaştırdı
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bekliyor.. Fetih-Der ramazan ayında Suriye'de 140 bin kişiye yardım ulaştırdı

bekliyor.. Fetih-Der ramazan ayında Suriye'de 140 bin kişiye yardım ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği (Fetih-Der) Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 140 bin kişiye ramazan yardımı götürdü.

Fetih İlim Kültür ve Araştırma Derneği (Fetih-Der) Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı kamplarda yaşayan 140 bin kişiye ramazan yardımı götürdü.

Dernek Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin özellikle İdlib ilinde ramazanın ilk gününden beri yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca toplu iftar verdiklerini belirten Bulat, "İçerisinde prinç, yağ, makarna, salça gibi birçok malzemeden oluşan gıda yardımlarını ailelere teslim ettik. 12 bin çocuğa bayramlık kıyafet dağıtık. 6 bin sivile de fitre ve zekat paralarını ulaştırdık." dedi.

Bağışçılarının destekleriyle ramazanda özellikle yetim ailelere yardımları teslim ettiklerini vurgulayan Bulat, bu yardımlardan yaklaşık 140 bin kişinin faydalandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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