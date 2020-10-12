bekliyor-Antalya'da falezlerden düşen kişi ağır yaralandı
12.10.2020 19:59 | Son Güncelleme: 12.10.2020 20:03
Antalya'da manzara izlerken falezlerden dengesini kaybederek düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da manzara izlerken falezlerden dengesini kaybederek düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda manzara izleyen Necdet Sarı (50), dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten düştü.
Sarı'nın düştüğünü görenler, yetkililerden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla 112 Acil Servis ekiplerince kurtarılan Sarı, hastaneye kaldırıldı.
Sarı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş