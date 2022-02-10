Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi
AA, Adem Koçak - Güncel
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Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevinde çorba hazırlığı Yollarda bekleyen araçların sürücülerine çorba ikramı Vatandaşların bir süre misafir edilmek üzere öğrenci yurtlarına girişi AKSARAY - Aksaray'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevinde çorba hazırlığı
Yollarda bekleyen araçların sürücülerine çorba ikramı
Vatandaşların bir süre misafir edilmek üzere öğrenci yurtlarına girişi AKSARAY - Aksaray'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yolların açılmasını bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı. Öğrenci yurtları vatandaşların hizmetine sunuldu.