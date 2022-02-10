Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi - Haberler
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Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi

AA, Adem Koçak - Güncel
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Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevinde çorba hazırlığı Yollarda bekleyen araçların sürücülerine çorba ikramı Vatandaşların bir süre misafir edilmek üzere öğrenci yurtlarına girişi AKSARAY - Aksaray'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aşevinde çorba hazırlığı

Yollarda bekleyen araçların sürücülerine çorba ikramı

Vatandaşların bir süre misafir edilmek üzere öğrenci yurtlarına girişi AKSARAY - Aksaray'da kar, tipi ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Yolların açılmasını bekleyen araç sürücüleri ve vatandaşlara sıcak çorba dağıtıldı. Öğrenci yurtları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi

Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi

Bekleyen araç sürücüleri ve yolculara çorba ikram edildi

AA / Adem Koçak - Güncel

Aksaray Valiliği, Tragger, Aksaray, kar, Güncel, Haberler

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