(bekleyecek) Türk basketbolunun önemli isimlerinden anlamlı davranış

05.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:24

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve basketbolun önde gelen isimleri, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ünlü basketbolcuları Türk Kızılay'ın Etimesgut Yerleşkesinde ağırladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ömer Onan, Yasemin Horasan, Kerem Tunçeri, Hüseyin Beşok'un da aralarında bulunduğu heyet, Kızılay Sokağı'nı ziyaret ederek çocuklarla basketbol oynadı, kan bağışı yaptı.

Etkinliğin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları işler açısından Kızılayın dünyanın her yerinde örnek gösterilen bir kurum olduğunu söyledi.

Türkoğlu, Genel Başkan Kerem Kınık'ın kendilerini çok sıcak karşıladığını belirterek, teşekkür etti.

Bu zaman kadar kan bağışında bulunan tüm sporcu, antrenör ve yöneticileri kutlayan Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bu platformu en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Bu platform sayesinde çok geniş kitlelere ulaşacağımıza inanan bir ekibiz. İnşallah bu verdiğimiz mesajlar saha içinde olduğu gibi saha dışında da çok fazla insana ulaşır. İnsanların bir şekilde Kızılaya kan, doku bağışı yardımları ya da her anlamda Kızılaya dokunacak olmaları bizi çok mutlu edecektir. İnşallah güzel mesajlar vermiş oluruz ve biz basketbol ailesinin de bir şekilde faydamız dokunur."

"Gençlere örnek oluyorlar"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Türkiye Basketbol Federasyonunun yönetimi, çalışanları, sporcularının gönüllerde ve hafızalarda yer ettiğini söyledi.

Basketbolcuların toplumun önünden gittiğini, gençlerin rol modelleri olduğunu vurgulayan Kınık, şunları kaydetti:

"Bugün de Kızılay Haftası münasebetiyle üzerine düşen o sorumluluğu yerine getirerek, Kızılay ile bir başka iyiliğe, güzelliğe, sosyal sorumluluğa dikkati çekiyorlar. Gençlere, çocuklara, küçük yavrularımıza örnek oluyorlar. Bir başkasının derdiyle dertlenmek, kan bağışlamak, yoksulun halinden anlamak, afetlere, depremlere hazırlanmak bunların tamamı hepimizin üstüne düşmesi gereken vazifeler. Bunun bilincinde olan sporcular, yöneticiler olarak çok teşekkür ediyoruz."

Kınık, bu hafta boyunca "Sensiz olmaz Kızılay" pankartlarıyla sahaya çıkan bütün basketbol takımlarına da teşekkür ederek, "Çok büyük bir farkındalık oluşturdular. Biz, belki yıllarca çabalasak bu farkındalığı oluşturamayız. Onların popülaritesi çok daha yüksek, verdikleri mesajlar çok daha geniş kitlelere yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Türkoğlu'nun yanı sıra, TBF Başkan Başdanışmanı Derya Sezar, TBF CEO Ömer Onan,

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu ve Hüseyin Beşok, TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, TBF Basketbol Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu, Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, A Kadın Milli Takım Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

Kaynak: AA