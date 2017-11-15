Bekleyecek) Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.118.516.054
Türk Hava Yolları 734.

Bekleyecek) Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.118.516.054
Türk Hava Yolları 734.613.021
Kardemir (D) 109.068.016
Garanti Bankası 108.881.716
Sabancı Holding 106.340.856
Vestel 95.248.542
Emlak Konut GMYO 88.872.059
Pegasus 78.888.984
Akbank 72.247.452
ICBC Turkey Bank 70.575.730
Global Yat. Holding 68.048.108
Halkbank 63.726.153
Ereğli Demir Çelik 61.501.180
Petkim 60.347.559
Good-Year 56.361.070
İş Bankası (C) 54.907.225
Vakıflar Bankası 50.535.782
Tüpraş 48.998.284
Karsan Otomotiv 42.154.768
Netaş Telekom. 36.267.555
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)