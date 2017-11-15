Bekleyecek) Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
ASELSAN 1.118.516.054
Türk Hava Yolları 734.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.118.516.054
|Türk Hava Yolları
|734.613.021
|Kardemir (D)
|109.068.016
|Garanti Bankası
|108.881.716
|Sabancı Holding
|106.340.856
|Vestel
|95.248.542
|Emlak Konut GMYO
|88.872.059
|Pegasus
|78.888.984
|Akbank
|72.247.452
|ICBC Turkey Bank
|70.575.730
|Global Yat. Holding
|68.048.108
|Halkbank
|63.726.153
|Ereğli Demir Çelik
|61.501.180
|Petkim
|60.347.559
|Good-Year
|56.361.070
|İş Bankası (C)
|54.907.225
|Vakıflar Bankası
|50.535.782
|Tüpraş
|48.998.284
|Karsan Otomotiv
|42.154.768
|Netaş Telekom.
|36.267.555