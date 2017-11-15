Bekleyecek) Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi ASELSAN 1.118.516.054 Türk Hava Yolları 734.613.021 Kardemir (D) 109.068.016 Garanti Bankası 108.881.716 Sabancı Holding 106.340.856 Vestel 95.248.542 Emlak Konut GMYO 88.872.059 Pegasus 78.888.984 Akbank 72.247.452 ICBC Turkey Bank 70.575.730 Global Yat. Holding 68.048.108 Halkbank 63.726.153 Ereğli Demir Çelik 61.501.180 Petkim 60.347.559 Good-Year 56.361.070 İş Bankası (C) 54.907.225 Vakıflar Bankası 50.535.782 Tüpraş 48.998.284 Karsan Otomotiv 42.154.768 Netaş Telekom. 36.267.555

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)