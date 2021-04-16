(BEKLET) İstanbul'da 'kira garantili' karavan dönemi başladı
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(BEKLET) İstanbul'da 'kira garantili' karavan dönemi başladı

(BEKLET) İstanbul'da 'kira garantili' karavan dönemi başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını, Türkiye'deki insanların tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi.

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Kovid-19 salgını, Türkiye'deki insanların tatil ve kamp alışkanlıklarını da değiştirdi. İstanbul'da karavan kiralama ve satışı yapan bir firma kira garantili karavan satışına başladı. Böylece, yatırımcının piyasadan aldığı veya firmanın önerdiği karavan dönüşümüne uygun aracın satın alınmasıyla başlayan süreçte şirket, kira sözleşmesi kapsamında bu aracı müşterilere kiralıyor. Karavanın giderleri firma tarafından karşılanırken, sözleşme sonunda yatırımcı karavan sahibi de oluyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle beş yıldızlı otellere ilginin azalması tatilcileri karavanla tatil seçeneğine yönlendirdi. Karavan kiralayan ve üreten firmalar artan talebe yetişmekte zorlanırken, İstanbul merkezli Shantigo Firması, inşaat sektöründe de uygulanan 'Kira Garantili Karavan' satışlarını başlattığını duyurdu.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Ürettikleri lüks karavanların bu ayın sonunda lansmanını gerçekleştireceklerini belirten Shantigo Karavan Firması Kurucularından Turizmci Tarık Irmak ve Eğitimci Berkan Ülker "Pandemi dönemiyle tatilcilerin, gezmeyi, seyahat etmeyi sevenlerin karavana olan ilgisi üst düzeye çıktı. Karavan sektörü tatil anlayışımızı tümden değiştirdi. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılara karavan kiralama uygulaması ile yeni bir yatırım fırsatı sunuyoruz. Bu model şöyle işliyor. Yatırımcı ister bizden isterse piyasadan karavan dönüşümüne uygun bir araç satın alıyor. Ar-Ge çalışmalarımızın bize sunduğu veriler ışığında biz aracı lüks bir karavan haline dönüştürüyoruz. Yatırımcı ile bir kira sözleşmesi imzalıyoruz. Bu süreçten sonra biz yatırımcı adına karavanı müşterilerimize kiralıyoruz. Sözleşme sürecinde karavanın her türlü bakım giderleri tarafımızca karşılanıyor. Örneğin sözleşme beş yıl sonunda bitiyorsa, beşinci yılda yatırımcı lüks bir karavana sahip oluyor" dedi.

 Lüks bir karavanın kiralama yöntemiyle 4-5 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşıladığını anlatan Irmak, konutta bu sürenin 12-20 yıl arasında olduğu ifade etti.

"KARAVAN TURİZMİ SAYESİNDE EKONOMİ CANLANDI"

Karavan kiralama ve satışların artmasıyla ekonominin de canlandığına dikkat çeken Irmak, "Yeni ürettiğimiz lüks karavanımızda 6 bin kalem farklı ürün kullanıyoruz. Cıvatasından, cam tavanına, otomasyon sisteminden, yalıtımına kadar birçok farklı sektörden ürün ve hizmet satın alıyoruz. Bu sayede yüzlerce sektör ürün ve mal satışı yaparken, yeni personeller de istihdam ediyor. Yine Türkiye'nin birçok bölgesinde gerek yatırımcılar gerekse yerel yönetimler karavan park alanları inşa ediyor. Bu hareketlilik sayesinde hem yerli turizm hareketlenecek hem de yeni istihdam alanları yaratılacaktır" diye konuştu.


(BEKLET) İstanbul'da 'kira garantili' karavan dönemi başladı
(BEKLET) İstanbul'da 'kira garantili' karavan dönemi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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