beklesinAdıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gruplar arasında Bahçecik Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada F.D. ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA