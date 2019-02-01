Beklesin Şubat 2019 Dünya Gündemi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek Astana formatında Türkiye, Rusya, İran 3'lü Liderler Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı ile Afrika ülkelerinden Nijerya ve Senegal'deki devlet başkanlığı seçimleri, şubat ayında öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Şubat ayında uluslararası gündemin bazı başlıkları şöyle:

1 Şubat

"Dünya Başörtüsü Günü", çok sayıda ülkede düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak.

İran'ın 1979 yılındaki devrim yıl dönümü kapsamında kutlama etkinlikleri başlayacak.

3 Şubat

ABD'de "Super Bowl" final karşılaşması oynanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşecek.

4 Şubat

ABD'de New York Moda Haftası başlayacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) - Arap Birliği bakanları toplantısı düzenlenecek.

Mısır'daki askeri mahkemede 292 sanığın yargılandığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye suikast girişimi davası görülecek.

5 Şubat

Çin, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre"Köpek Yılı"nı geride bırakarak "Domuz Yılı"na girecek. Çin Yeni Yılı'nın temsil eden Bahar Bayramı başta Uzak Doğu ülkeleri olmak üzere dünya genelinde etkinliklerle kutlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongrede yıllık "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994'te yapılan havan topu saldırısının 25. yıl dönümü törenlerle anılacak.

6 Şubat

ABD'nin başkenti Washington'da DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

7 Şubat

ABD yönetiminin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kongreye sorumlular hakkında yanıt vermesi için tanınan süre dolacak.

Almanya'da 10 gün sürecek Uluslararası Berlin Film Festivali başlayacak.

Endonezya'nın Yogyakarta kentinde MİKTA 14. Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

9 Şubat

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 7 gün sürecek Avrupa Gençler Kış Festivali (EYOF) düzenlenecek.

10 Şubat

İngiltere'de BAFTA ödülleri açıklanacak.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 32. Afrika Birliği Zirvesi toplanacak.

12 Şubat

Brüksel 'de Avrupa Birliği ECOFIN Toplantısı gerçekleştirilecek.

13 Şubat

Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı?düzenlenecek.

14 Şubat

Rusya'nın Soçi kentinde, Astana formatında Türkiye, Rusya, İran 3'lü Liderler Zirvesi yapılacak.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın Inter Expo Center (IEC) fuar merkezinde 2019 Uluslararası Tatil Fuarı düzenlenecek. Fuara Türkiye dahil 22 ülkeden 380 tur operatör ve turizm şirketi katılacak.

15 Şubat

ABD'de Beyaz Saray ile Kongre arasında anlaşma olmaması durumunda federal hükümet tekrar kapanacak.

Almanya'da 3 gün sürecek Münih Güvenlik Konferansı düzenlenecek.

Brüksel'de AB Gençlik, Eğitim, Spor ve Kültür Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek.

İngiltere'de 4 gün sürecek Londra Moda Haftası başlayacak.

16 Şubat

İngiltere'de Savaşı Durdur Koalisyonu ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını ve Orta Doğu'daki durumu ele alacağı toplantı düzenleyecek.

Nijerya'da devlet başkanlığı seçimleri yapılacak.

17 Şubat

Kosova'nın 11. bağımsızlık yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde törenler düzenlenecek.

18 Şubat

Brüksel'de AB Dışişleri Konseyi ve AB Rekabet Konseyi toplantıları yapılacak.

19 Şubat

Almanya'da 2 gün sürecek Avrupa Polis Kongresi düzenlenecek.

20 Şubat

Bulgaristan'ın Filibe kentinde "Agra" Uluslararası Tarım Fuarı açılacak.

21 Şubat

Avustralya Uluslararası Havacılık ve Savunma Fuarı (Avalon Airshow) başlayacak.

İngiltere'de 3 gün sürecek Londra Moda Haftası Festivali düzenlenecek.

24 Şubat

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

26 Şubat

Azerbaycan'da Hocalı katliamının kurbanları anılacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da otel ve restoranlar için ekipmanların tanıtılacağı "Tekno Hotel Expo 2018" fuarı düzenlenecek.

Kaynak: AA