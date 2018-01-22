Beklenilen İlgi Olmayınca İphone X Üretimi Durduruluyor!

Beklenilen İlgi Olmayınca iPhone X Üretimi Durdurulyor!

" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/iphone-x.jpg'fit=300%2C169" data-large-file="https://i0.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2018/01/iphone-x.jpg'fit=662%2C372"/>Apple'dan verilen bilgilere göre iPhone X'in çinde yeteri kadar ilgisi olmadığı için iPhone X'in üretimini durduracaklarını belirttiler. Apple şirketinin 1997 yılından bu yana önemli bilgilerini sunan Apple Insider'in verdiği biliglere göre iPhone X'in üretimi önümüzdeki yaz aylarında durdurulması bekleniyor. Insider'in haberinde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'in siparişlerinde aşırı düşüş ve kötü talepler nedeniyle iPhone […] More