Beklenen yağmur Edirne'de başladı, İstanbul'a geliyor Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne'de başladı.

Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya gelirken, beklenen yağmur Edirne'de başladı. Yağmurun akşam saatlerinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran 10 dakikalık sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar sağanak yağıştan şemsiye açarak korunmaya çalıştı bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden adeta göle dönen caddede ilerledi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddelerin göle döndüğü kent merkezinde sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. - EDİRNE

Kaynak: İHA