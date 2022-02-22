"Beklenen Şarkı" yeniden beyaz perdeye taşınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Film Festivali, Türk sinemasının önemli yapıtlarını restore ettirerek gün ışığına çıkarıyor ve bu klasiklerin yeni kopyalarını Türk sinemasına kazandırıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yapımcılığını üstlendiği, Sami Ayanoğlu ve Orhon M. Arıburnu ile birlikte yönettiği "Beklenen Şarkı" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Cahide Sonku ile Zeki Müren'in başrollerini paylaştığı 1953 yapımı film, Zurich Sigorta iş birliğiyle Atlas Prodüksiyon tarafından restore ediliyor.

Film, İKSV tarafından 8–19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali'nin "Dünden Bugüne Türk Klasikleri" bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden izleyiciyle buluşacak.

"Beklenen Şarkı" filminin diğer oyuncuları arasında Hadi Hün, Abdurrahman Palay, Talat Artemel, Sami Ayanoğlu, İbrahim Delideniz, Rıza Tüzün ve Muhip Arcıman bulunuyor.