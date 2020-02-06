Beklenen kar yağışı için Beşiktaş'ta ekipler hazır bekliyor

06.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:02

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı için önlemler alınıyor. Kar ve buzlanma sonucu hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için ekipler hazır şekilde bekliyor.

AKOM tarafından yapılan İstanbul'un soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi uyarısı sonrası Beşiktaş Belediyesi ekipleri de önlemlerini artırdı. Ekipler 10 kar küreme, 22 adet iş makinası, 10 tuz serpme, 2 solüsyon serpme aracı ve 180 personelle ilçede hayatın olumsuz yönde etkilenmemesi için hazır şekilde beklemeye başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da karla mücadele çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Başkan Rıza Akpolat: "AKOM uyarınca, bu hafta içerisinde beklenen kar yağışı için hazırlıklarımızı tamamladık. Komşularımızın olumsuz hava şartlarına karşı bireysel önlemlerini almalarını rica ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA