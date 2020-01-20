Beklenen kar gelmeyince çareyi suni karda buldular

20.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:12

Ardahan'da bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle sezonu açamayan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yapay kar üretilmeye başlandı.

Son yıllarda yeni yapılan altyapı çalışmaları ve tesislerle kış turizminde adını duyurmaya başlayan kayak merkezi, bu yıl yeterli kar yağışının yaşanmaması nedeniyle sezonu açamadı.

Vatandaşların yarıyıl tatilinde kayak merkezinde zaman geçirebilmesi ve kayak yarışlarına ev sahipliği yapabilmek için harekete geçen Ardahan Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesinden gönderilen iki yapay kar üretim makinesiyle çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte pistler, üretilen suni karla doldurulup sezona hazır hale getiriliyor.

Öğrenciler tatillerini kayak merkezinde değerlendirecek

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahanlı kayakseverleri en kısa sürede kara kavuşturmak istediklerini ifade etti.

Erzurum'dan getirilen makineleriyle Yalnızçam'da suni kar ürettiklerini anlatan Masatlı, "Amacımız en kısa sürede sezonu açmak çünkü bu yıl şansız bir dönem oldu. Beklenen kar yağmadı. Biz de böyle bir çözüm bulduk. Her alanda olduğu gibi bu alanda da amacımız vatandaşımıza hizmet etmek. Öğrencilerimiz tatile girdi, haklı olarak değerlendirmek isteyecekler. Onlar için en ideal yer de Yalnızçam'dır. Bizde buna altyapı oluşturmak istedik." diye konuştu.

Hafta sonu sezonun tamamen açılması planlanıyor

Yalnızçam Kayak Merkezi İşletme Müdürü Hükümdar Baydar da sezonu en kısa sürede açmayı planladıklarını; yapay kar üretimine ağırlık verildiğini söyledi.

Şanssız bir dönem yaşadıklarını, yapay kar ile bunun giderileceğini anlatan Baydar, şunları kaydetti:

"Şu an üretimine başladığımız karla ivedi bir şeklide sezonu açacağız. Burada üretilen karın, daha sonra uygun olan alanlara, yani pistlere dağıtımı gerçekleşecek. Şu an çalışmamız gayet verimli bir şekilde sürüyor.Tabii ki kar geç de olsa yağacak ancak bizim bu yaptığımız yağacak olan kara altyapı. Buna takviye yağacak kar ise bölgeyi daha da hareketlendirecektir. Hafta sonu ise sezonu tamamen açıp özellikle tatili değerlendirmek isteyen öğrenciler için güzel bir ortam oluşturmak istiyoruz."

Kaynak: AA