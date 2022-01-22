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Beklenen kar, Denizli'yi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

Beklenen kar, Denizli'yi beyaza bürüdü Meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu Denizli'de, kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

DENİZLİ (İHA) - Beklenen Kar, Denizli'yi beyaza bürüdü

DENİZLİ - Meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu Denizli'de, kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezine de etkili olan kar yağışı, kısa sürede cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Denizli Valiliği ve Metoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için kuvvetli yağış uyarısı yapmasının üzerine beklenen kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde günlerdir etkisini gösteren kar yağışı il merkezinde de kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Kar kalınlığının yer yer 8 santimetre olarak görüldüğü yerlerde, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Beklenen kar, Denizli'yi beyaza bürüdü

Beklenen kar, Denizli'yi beyaza bürüdü

Beklenen kar, Denizli'yi beyaza bürüdü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri

Denizli, kar, Yerel, Haber

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