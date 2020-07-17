Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı hakkında açıklama yaptı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı hakkında açıklama yaptı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamasında: "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gündemde olmadığını" dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı hakkında açıklama yaptı: Sokağa çıkma kısıtlaması gündemde değil
17.07.2020 14:34 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

KURBAN BAYRAMINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Erdoğan, böyle bir kısıtlamanın ve yasaklamanın şuanlık söz konusu olmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kurban Bayramı'nda kısıtlama gibi bir adım atılması zor. Biliyorsunuz kurbanlar kesilecek, dağıtılacak. Şu anda gündemimizde kısıtlama gibi bir düşünce bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konuşmasının devamında "Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor. Ama değerlendirmesini tabii, Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı. O gün kurbanlar kesilecek, herkes özellikle de birbirini ziyaret edecek ki bu sadece bayramda oluyor. Şu anda gündemimizde böyle bir durum yok" dedi.

RAMAZAN BAYRAMINDA YASAK VARDI FAKAT KURBAN BAYRAMINDA OLMAYACAK

Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamaya göre gündemde Kurban bayramında soğaka çıkma ile ilgili herhangi bir yasak ve kısıtlama olmayacağını söyledi. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Ramazan bayramında 3 gün sokağa çıkma yasağı vardı. Fakat bu yasağın şimdilik Kurban bayramında olmayacağı düşünülüyor. Önümüzdeki süreç neyi gösterir bilinmez lakin büyük bir olasılıkla Kurban bayramının özellikleri ve hususiyetleri bakımından önümüzdeki bayram sokağa çıkmaz serbest olacak gibi duruyor.

CUMHURBAŞKANI FARKLI AÇIKLAMALARDA DA BULUNDU

Erdoğan, cuma namazı çıkışı Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı ile ilgili konuşmasından sonra gündemde olan diğer konular hakkında da bazı soruları cevapladı. Erdoğan; Ayasofyanın açılışı, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, Libya'daki gelişmeler, kıdem tazminatı çalışması vb. ile ilgili diğer konularda da birçok sorunun cevabını verdi.

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