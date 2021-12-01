Bekledikleri cevap geldi

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde Belediye Başkanı Semih Şahin ile Ata'ya mektup yazan minik öğrencilere Anıtkabir'den cevap geldi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı kapsamında, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nde Başkan Semih Şahin ile bir araya gelen öğrenciler, Atatürk'e mektup yazmışlardı. Atatürk'e duydukları özlemi ve 10 Kasım ile ilgili duygu ve düşüncelerini kağıda döken öğrenciler, yazdıkları mektupları Anıtkabir'e postalamıştı. Yerine ulaşan mektuplara bu hafta başında oldukça anlamlı ve duygulu bir cevap geldi.

"Eminim ki, Atatürk yaşasaydı senin gibi bilinçli bir Cumhuriyet gencini gözlerinden öperdi"

Anıtkabir Müze Komutanı Öğ. Albay. Kasım Mehmet Teke'nin yazdığı cevap mektubunu, okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştıran Bilecik Belediyesi'ne teşekkür eden minikler heyecanla mektuplarını okudu. Anıtkabir Müze Komutanı Öğ. Albay Kasım Mehmet Teke'nin satırları ise şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hitaben yazmış olduğun mektubunu memnuniyetle okudum. Eminim ki, Atatürk yaşasaydı senin gibi bilinçli bir Cumhuriyet gencini gözlerinden öperdi. Hatırlayacak olursan Atatürk şu sözleriyle kendisi hayatta olmasa da gelecekte bizlerin nasıl hareket etmesi gerektiğini çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir'. İnanıyorum ki, Atatürk'ün göstermiş olduğu akıl ve bilim yolunda yürüyerek ülkene, milletine ve tüm dünyaya yararlı bir insan olacaksın. Sana sağlıklı, mutlu ve başarı dolu bir ömür diliyorum." - BİLECİK