Bekle: "Roman Sorununun Çözümünde Erdoğan'ın İmzası Vardır"

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Bu ülkede Roman sorunlarının çözümüne yönelik yapılan ne varsa, altında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır" dedi.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen 'Bin Yıllık Varoluş' sempozyumuna katılan Roman kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, sempozyumda konuşan CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in hükümeti eleştiren sözlerine yanıt verdi. Roman toplumunu ileriye taşımak için düzenlenen sempozyumda, Antmen'in amacına uygun olmayan bir tavır sergilediğini ileri süren Bekle, "Bu sempozyumun amacı Roman toplumunu tanımak ve tanıtmaktır. Biz buraya siyaset yapmak için gelmedik. Bu konuda yapılacak çalışmaların başarılı sonuçlar getirmesi ve sorunların bir an önce çözülmesi için geldik. Ancak Antmen'in, 'AK Parti Hükümeti Romanlara karşı samimi değil' sözleri beni siyaset yapmaya mecbur bıraktı" ifadelerini kullandı.

Bekle, sivil toplum kuruluşlarının Roman toplumu için önemine değinerek, tüm dernek ve federasyonları birlikte çalışmaya ve üretmeye davet etti. Bekle, "Biz yaptığımız çalışmalarla bir tecrübe edindik. Bundan sonraki süreçte de 2018-2021 yılları arasında 'daha iyi nasıl yaparız'ı hep beraber planlayarak karar vereceğiz. Yükümüz ağır ama üzerimize aldığımız sorumluluğu da biliyoruz. Tüm derneklerimizle ve federasyonlarımızla tek tek hepsini çözmeye hazırız. Yeter ki, siz bizim yük ortağımız olun. Biz her zaman inanarak çalıştık ve değişimin de samimi bir ekiple geldiğini gördük. Bu işte genç kardeşlerimiz samimi, yürekten olsunlar. Biz tüm gücümüzle yanlarındayız" diye konuştu.

"Büyük adımlar atıldı"

'Sempozyumda siyaset yapmayalım' diye özellikle rica edildiğini hatırlatan Bekle, "Eleştiri bir dernek ya da federasyon başkanından gelseydi, kabul eder ve cebime koyardım ancak bazı siyasi gerçekleri belirtmek gerekliliği doğdu. 2009 yılında Recep Tayyip Erdoğan 'Bu ülkede özür dilenecek bir grup varsa o da Roman kardeşlerimdir' dedi. O tarihten itibaren Roman kardeşlerimizin sorunlarını çözmek adına büyük adımlar attı. Sempozyumdan önce Mersin'deki Roman kardeşlerimi ziyaret ettim, burada yaşanılan yoksulluğu gördüm. 'Ben Romanların içinden geliyorum' demekle Roman olunmuyor. Roman sorunlarının çözümü adına yapılan ne varsa altında AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası vardır. Ben siyaset yapmadan yerime oturdum ve her şeyi saygıyla karşıladım ama şu dakika siyaset yapmak zorunda kaldım" şeklinde konuştu. - MERSİN