“Bekle-gör zamanı geçti, artık konut alma zamanı”
İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
30.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:06
İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kamu bankalarının sıfır konutlara verilecek kredilerdeki faizin yüzde 0,79'a indirileceğini açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Dunya.com