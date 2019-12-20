Bekir Yunus Uçar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:38

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Uçar, haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Bekir Yunus Uçar, haber kategorisinde Hassan Jedi'nin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil Akşamı" karesine oy kullanan Uçar, sporda ise Abdullah Coşkun'un "Motokros heyecanı" başlıklı fotoğrafını seçti.

Kaynak: AA