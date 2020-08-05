Bekir Karacabey; "Ormanda ateş yakmak yasaktır"
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Bekir Karacabey; "Ormanda ateş yakmak yasaktır"

Arife gününden bu yana Türkiye'nin pek çok kentinde yaşanan yangınlara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Orman Genel Müdürü Karacabey, "6831. Sayılı Orman Kanunu'nun 76. Maddesi gereğince ormanlarda izin verilen yerler dışında ateş yakmak kesinlikle yasaktır" dedi.

Bekir Karacabey;
05.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:37

30 Temmuz – 4 Ağustos arasında 160 orman, 80 kırsal olmak üzere 240 farklı yangın ile mücadele edildiğini belirten Karacabey, "Sadece İzmir'de 6 gün zarfında 37 farklı orman ve kırsal alan yangını yaşandı. Menderes yangınını ekiplerimizin üstün çabasıyla 22 saatte kontrol altına aldık. 240 yangının tamamı söndürüldü ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. OGM olarak biz yangınların yaşanmaması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Ama bu noktada vatandaşımıza da büyük sorumluluk düşüyor. Orman içinde mangal yakmayalım, sigara izmariti atmayalım" diyerek uyarıda bulundu.

Pandemi süreciyle birlikte doğaya kaçısın artması orman yangınlarını da beraberinde getirdi. Özellikle Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan orman ve örtü yangınları ekiplerin yoğun mücadelesi ile kontrol altına alındı.

Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yaşanan 93 adet yangın bu yıl aynı dönemde 240 adet olarak gerçekleşti. Bazı bölgelerde ilk belirlemelere göre insan kaynaklı çıkan yangınlar olduğunu kaydeden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bu yıl 1 Ocak – 4 Ağustos tarihleri arasında ülkemizde 1.429 adet orman yangını meydana geldi. Geçen yıla göre yangın sayısında maalesef yüzde 30'luk bir artış görüyoruz. Bu artışın sebeplerinin başında bahçe ve sera temizliği, anız yakımı, piknik, çoban ve avcıların ateşleri gibi vatandaşların ihmal ve dikkatsizlikleri geliyor. Yangının çıkış sebeplerinin tespiti için ayrıca ormanlarımıza yerleştirdiğimiz 5000'in üzerinde fotokapan da kullanıyoruz. Gerek kasıtla gerek kusurla yakanları buralardan da tespit ediyoruz" diye belirtti.

İHA ormandaki mangalcıyı tespit etti

Bu yıl ilk kez kullanılmaya başlanan, yangınların tespiti ve önlenmesi konusunda büyük bir etkisinin görüldüğü İnsansız Hava Araçları (İHA) konusunda da bilgi veren Karacabey, "Bu yıl ilk kez kullanmaya başladığımız İHA'lar, geceleri gözetleme yaparak yer ekiplerine bilgi aktarıyor. Ayrıca yangının çıktığı anda tespiti için kullandığımız İHA ile geçtiğimiz günlerde Seferihisar'da ormanlık alanda mangal yakan bir vatandaşı tespit edip, yer ekipleri ile müdahale ettik" dedi.

Yangınların yüzde 70'i Akdeniz iklim kuşağında yaşanıyor

Türkiye'de orman yangınlarının büyük kısmının Akdeniz iklim kuşağı içerisinde bulunan Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde meydana geldiğinin altını çizen Karacabey, 2020 yılında yaşanan 1.429 orman yangının 901 adedinin bu bölgelerde meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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