Bekir Bozdağ: "Yunanistan'ın Hesabı Ege Denizi'nde Batar"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, " Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provakatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu provakatif hareketleri tekrarlamamasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Bekir Bozdağ, OHAL'in uzatılması, Bahçeli'nin erken seçim açıklaması, Yunanistan ile yaşanan Ege krizi ve AB İlerleme Raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu hesap Ege Denizin içinde batar"

Yunanistan ile Türkiye arasında Ege Denizi'nde ve FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesi ile yaşanan krize ilişkin sorulan soruya cevap veren Bakan Bozdağ, "Türkiye ile Yunanistan iki komşu ülke. Biz, Ege Denizi'nin iki ülke arasındaki dostluğun iyi komşuluk ilişkilerinin denizi olmasını arzu ediyoruz ve Türkiye olarak özellikle AK Parti hükümetleri döneminde 16 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin olumlu anlamda gelişmesi için çok ciddi adımlar attık. Bu konuda attığımız adımlar Yunanistan'da da karşılık buldu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi olması, her iki ülkenin de ortak çıkarınadır. Ancak maalesef Yunanistan'da son zamanlarda iç politik kaygılarla olduğunu değerlendirdiğimiz birtakım provokatif açıklamalar yapılıyor. İşin tabii kötüsü bunu kabinede olan bazı bakanlar yapıyorlar, bazı siyasiler yapıyorlar. Çok net baktığımızda Yunanistan iç siyasetinde yer edinmek, güç edinmek, alan genişletmek için bu açıklamaların yapıldığı görülüyor, bunu gizlemeye de ihtiyaç duymuyorlar işin doğrusu. Diyoruz ki, Türkiye-Yunanistan ilişkileri iki ülkenin de çıkarınadır olumlu ilişkileri. Ama bu ilişkiler, Yunanistan siyasetçilerinin ve hükümetteki bazı yetkililerinin iç politik kaygılarına kurban edilmemelidir. Provakatif açıklamaları yapanlar biz değiliz. Biz her defasında Yunanistan tarafından yapılan bir yanlışı düzeltme için gayret içerisindeyiz. Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir, Türkiye'nin Ege'de bir oldu-bittiye göz yumması, izin vermesini kimse Türkiye'den beklememelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa, bu hesap Ege Denizin içinde batar gider, Türkiye'ye gelemez o hesap. Onun için herkes hesabını doğru yapmalıdır. Ege'de var olan ihtilafların çözüm usulü bellidir. Yani çocuksu bazı hareketlerle tarihin akışını ve tarihi olayları değiştirme gücü kimsede yoktur. Olması da mümkün değildir. Yani işte bir adaya geleceksiniz bakan çıkacak, öbür adaya gideceksiniz bayrak dikeceksiniz, 'bu bayrağı diktik, bu ada bizim.' Yok öyle bir şey. Yani böyle bir şey yok, böyle bir şey olması mümkün değil. Bildiğiniz gibi en son Aydın'ın Didim ilçesi açıklarındaki bir adada, kayalıklarla olan bir yerde getirdiler bayrak diktiler. Türkiye de bu bayrağı indirdi oradan. Kimsenin böylesi bir haksız adım atmaya hakkı yoktur. Yunanistan'ın da yoktur, başka bir ülkenin de yoktur. Türkiye kendi alanlarında, kendi sınırlarında haksız adımlar atılmasına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göz yummayacaktır. Ege Denizi iyi komşuluk denizi olmalıdır. Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provakatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu provakatif hareketleri tekrarlamamasıdır. Orada sorun çıkaran Türkiye değil. Orada gidip fotoğraf çektirip, 'buralar bizim' diye bundan efelenen Türkiye değil. Bu çocuksu davranışlara cevap veren ve bunun karşılığında olgun davranan Türkiye'dir. Çok net söylüyorum, Ege'de Türkiye herhangi bir oldu-bittiye asla izin vermez. Bunu Yunanistanlı siyasetçilerin çok iyi anlaması lazım. Umarız ki bu dediklerimizden kendileri olumlu kendi menfaatleri için sonuçlar çıkarır" diye konuştu.

"Yunanistan bize nasıl davranırsa biz de aynı şekilde davranırız"

Yunanistan'ın FETÖ'cü teröristlerin Türkiye'ye iadesi ile ilgili önceleri verdiği sözün gereğini yerine getirmediğini kaydeden Bozdağ, "FETÖ ile mücadele konusu Türkiye'nin içerisinde devam ediyor. Kararlı, etkin bir şekilde devam edecektir. FETÖ-PDY bir terör örgütüdür. Yunanistan'la Türkiye arasında da bu konuda iş birliğine bizim ihtiyacımız var. Yunanistan, suçluların iadesine ilişkin gerek Türkiye ile ikili münasebetleri gerekse çok taraflı sözleşmeler gereği üzerine düşeni maalesef bu konuda yapmamıştır. FETÖ-PDY terör örgütü üyesi teröristlerin iadesine dair başlangıçta Türkiye'ye çok net sözler verilmesine rağmen bunun gerekleri yapılmamıştır. Hep top yargıya havale edilmiştir ama şimdi görüyoruz ki, yürütmenin bir üyesi yargının nasıl davranacağına ilişkin açıklamalar yapıyor. Bu da şunu gösteriyor, bu konu yargının meselesi değil, esasında Yunanistan siyasetinin ve yöneticilerinin bu konuya olumlu yaklaşmamalarının bir sonucudur. Yargıyı tabii kılıf olarak kullandıkları gösteriliyor. Biz Yunanistan'da Türkiye aleyhine terör faaliyetinde bulunan DHKP-C'li PKK'lı KCK'lı, PYD-YPG'li teröristler olduğu gibi FETÖ-PDY terör örgütüne mensup teröristlerin de iki ülke arasındaki hukukun ve uluslararası hukukun gereği olarak Türkiye'ye iadesini ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Umarız Yunanistan uluslararası hukuka uygun davranır. Ama şu ana kadar maalesef hukuka uymadı ve kendisi başka bir tutum içerisine girdi. Uyarsa, bu iade konusunda olumlu adım atarsa bu iki ülke açısından son derece önemli bir gelişme olur. Ama uymadığı zaman Türkiye elbette mukabele-i bilmisil ilkesi gereği yarın Yunanistan'dan suç işlemiş birileri Türkiye'de olduğu zaman veya Yunanistan'a karşı bir şey yapanlar Türkiye'de olduğunda Türkiye de aynı şekilde mukabele-i bilmisil ilkesi gereği bunların aynı uygulamayı Yunanistan'a karşı yapar. Bize nasıl davranıyorsa Yunanistan biz de onlara aynı o usulde aynı şekilde davranırız. Bunun özellikle bilinmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA