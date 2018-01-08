Bekir Bozdağ, "OHAL bir defa daha uzatılacak"

-"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın bir ifadesi böyle bir algıya yol açtı. Esasında okunduğu vakit Sayın Bakanımızın böyle bir değerlendirmesi yok"

-"MHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağını açıkça ifade etti. Bu MHP'nin kendi kararıdır. Biz buna saygı duyarız"

-"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 adaylığında destekleme konusunda açıklaması bizim açımızdan memnuniyet vericidir. AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı malum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir"

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ANKARA -Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamada bulundu.