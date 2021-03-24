Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ hayatı nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kaç yaşında, nerei? Bekir Bozdağ mesleği nedir? Bekir Bozdağ hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, Bekir Bozdağ kimdir? AK Parti MKYK üyesi Bekir Bozdağ kaç yaşında, nerei? Bekir Bozdağ mesleği nedir? Bekir Bozdağ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Bekir Bozdağ (1 Nisan 1965, Akdağmadeni, Yozgat) Türk ilahiyatçı, avukat, siyasetçi, eski Adalet Bakanı ve eski Başbakan Yardımcısıdır. 2013-2015 ve 2015-2017 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Binali Yıldırım tarafından kurulan hükûmetlerde Adalet Bakanlığı görevini sürdürmüştür. 2011-2013 ve 2017-2018 yılları arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

İlk defa 2002 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ardından 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde de AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa'nın 114. maddesi gereğince 7 Haziran 2015 genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

1 Kasım 2015 genel seçimleri'nde yine AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girmiştir. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Adalet Bakanlığı görevine devam etmiştir.

BEKİR BOZDAĞ HAYATI

Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965 tarihinde Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

SİYASİ KARİYERİ

18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.[8] 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AK Parti Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslenmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.